Avant le début de Roland‐Garros, où il sera parti­cu­liè­re­ment attendu, Arthur Fils s’est confié dans une inter­view au Guardian.

Le Français, qui a connu quelques fric­tions sur le court par le passé, notam­ment avec Alexander Zverev à Hambourg ou avec Thiago Seyboth Wild en Coupe Davis, affirme sans détour son fort tempérament.

« Les joueurs plus âgés vont toujours essayer de te donner des leçons. Certaines sont plutôt bonnes. D’autres joueurs le font juste par ego. Et quand c’est par ego, ils disent ça simple­ment parce que tu es plus jeune, c’est tout. Certains ont essayé de m’énerver parce que j’étais jeune. Je ne recule jamais devant un combat. C’est comme ça que mon père m’a élevé. Ma mère aussi. Quand les gars me parlent, on est sur un pied d’égalité. Je ne suis pas le gamin et ils ne sont pas les adultes. »