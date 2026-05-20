Accueil ATP

Arthur Fils : « Les joueurs plus âgés vont toujours essayer de te donner des leçons, mais quand ils me parlent, on est sur un pied d’égalité »

Par
Baptiste Mulatier
-
683

Avant le début de Roland‐Garros, où il sera parti­cu­liè­re­ment attendu, Arthur Fils s’est confié dans une inter­view au Guardian.

Le Français, qui a connu quelques fric­tions sur le court par le passé, notam­ment avec Alexander Zverev à Hambourg ou avec Thiago Seyboth Wild en Coupe Davis, affirme sans détour son fort tempérament.

« Les joueurs plus âgés vont toujours essayer de te donner des leçons. Certaines sont plutôt bonnes. D’autres joueurs le font juste par ego. Et quand c’est par ego, ils disent ça simple­ment parce que tu es plus jeune, c’est tout. Certains ont essayé de m’énerver parce que j’étais jeune. Je ne recule jamais devant un combat. C’est comme ça que mon père m’a élevé. Ma mère aussi. Quand les gars me parlent, on est sur un pied d’égalité. Je ne suis pas le gamin et ils ne sont pas les adultes. »

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 16:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥