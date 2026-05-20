Avant le début de Roland‐Garros, où il sera particulièrement attendu, Arthur Fils s’est confié dans une interview au Guardian.
Le Français, qui a connu quelques frictions sur le court par le passé, notamment avec Alexander Zverev à Hambourg ou avec Thiago Seyboth Wild en Coupe Davis, affirme sans détour son fort tempérament.
« Les joueurs plus âgés vont toujours essayer de te donner des leçons. Certaines sont plutôt bonnes. D’autres joueurs le font juste par ego. Et quand c’est par ego, ils disent ça simplement parce que tu es plus jeune, c’est tout. Certains ont essayé de m’énerver parce que j’étais jeune. Je ne recule jamais devant un combat. C’est comme ça que mon père m’a élevé. Ma mère aussi. Quand les gars me parlent, on est sur un pied d’égalité. Je ne suis pas le gamin et ils ne sont pas les adultes. »
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 16:22