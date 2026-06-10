L’inquiétude ne retombe pas autour d’Arthur Fils. Bien au contraire…
Impressionnant depuis son retour de sa grave blessure au dos mais contraint à l’abandon à Rome le 9 mai dernier, le Français a manqué Roland‐Garros et vient de se retirer du tournoi de Halle après avoir déjà fait forfait à ’s‑Hertogenbosch.
Le 21e joueur mondial ne disputera donc aucun tournoi sur gazon avant Wimbledon, où il est d’ailleurs plus qu’incertain.
😤 Hoooo, ça va s’arrêter ?!— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 10, 2026
Maintenant, c’est Arthur Fils qui diffère son retour.
Après un forfait à ’s‑Hertogenbosch, il renonce aussi au tournoi de Halle.
On ne l’a plus vu sur un court depuis 1 mois…
Me dites pas que c’est grave, docteur…
Pas la hanche ! 🙏🏼 pic.twitter.com/3Eac07AyMg
Et on ne connaît toujours pas la nature exacte de la blessure d’Arthur Fils, touché à la hanche.
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 13:22