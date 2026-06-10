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Arthur Fils, l’in­quié­tude monte d’un cran…

Par
Baptiste Mulatier
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L’inquiétude ne retombe pas autour d’Arthur Fils. Bien au contraire… 

Impressionnant depuis son retour de sa grave bles­sure au dos mais contraint à l’abandon à Rome le 9 mai dernier, le Français a manqué Roland‐Garros et vient de se retirer du tournoi de Halle après avoir déjà fait forfait à ’s‑Hertogenbosch.

Le 21e joueur mondial ne dispu­tera donc aucun tournoi sur gazon avant Wimbledon, où il est d’ailleurs plus qu’incertain.

Et on ne connaît toujours pas la nature exacte de la bles­sure d’Arthur Fils, touché à la hanche.

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 13:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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