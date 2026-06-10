L’inquiétude ne retombe pas autour d’Arthur Fils. Bien au contraire…

Impressionnant depuis son retour de sa grave bles­sure au dos mais contraint à l’abandon à Rome le 9 mai dernier, le Français a manqué Roland‐Garros et vient de se retirer du tournoi de Halle après avoir déjà fait forfait à ’s‑Hertogenbosch.

Le 21e joueur mondial ne dispu­tera donc aucun tournoi sur gazon avant Wimbledon, où il est d’ailleurs plus qu’incertain.

😤 Hoooo, ça va s’arrêter ?!



Maintenant, c’est Arthur Fils qui diffère son retour.



Après un forfait à ’s‑Hertogenbosch, il renonce aussi au tournoi de Halle.



On ne l’a plus vu sur un court depuis 1 mois…



Me dites pas que c’est grave, docteur…

Pas la hanche ! 🙏🏼 pic.twitter.com/3Eac07AyMg — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) June 10, 2026

Et on ne connaît toujours pas la nature exacte de la bles­sure d’Arthur Fils, touché à la hanche.