Arthur Fils n’hé­site jamais à faire part de son ambi­tion. Auteur de deux très bons tour­nois à Indian Wells et Miami, et fina­le­ment stoppé par l’éton­nant Jakub Mensik, le Français est déjà prêt à repartir pour la saison sur terre battue, avec la même moti­va­tion, comme le rapporte L’Equipe.

« Je vais être à mon meilleur clas­se­ment donc c’est cool. Mais il faut conti­nuer à travailler et passer cette étape là. On va passer sur terre pendant trois mois, quatre mois. Je ne sais pas trop, on va en parler avec l’équipe. La terre, c’est quelque chose que j’aime bien mais il faut être bien prêt pour travailler sur terre. Monte‐Carlo va arriver assez vite, donc là je ne sais même pas où on va s’en­traîner mais il va falloir que je me prépare. Je veux vrai­ment faire une belle saison sur terre et finir en beauté à Roland‐Garros. »