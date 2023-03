Révélation trico­lore de ce début de saison grâce à ses deux demi‐finales disputés sur les tour­nois de Montpellier et Marseille, Arthur fils, (18 ans, 109e mondial), s’est exprimé chez nos confrères de Tennis Actu. Interrogé sur ses idoles de jeunesse et sur un éven­tuel duel face à Rafael Nadal, l’es­poir fran­çais ne veut pas parler de « rêve ».

Je me souviens que tu m’avais dit que Roger Federer et Rafael Nadal t’inspiraient. C’est un grand rêve de pouvoir jouer contre Rafa avant qu’il n’arrête sa carrière ?

« On ne peut pas dire grand rêve… mais ça serait bien. C’est une idole de jeunesse. Je l’ai regardé gagner beau­coup de Grands Chelems. J’aimerais le jouer en match. Mon seul but sera de gagner si on se joue mais ça serait bien oui. »