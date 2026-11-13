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Arthur Fils pense déjà à sa recon­ver­sion : « Je rêve de faire ce métier »

Par
Thomas S
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Star incon­testé du tennis fran­çais à seule­ment 22 ans, 7e joueur mondial cette semaine et vain­queur du Masters 1000 de Cincinnati il y a quelques semaines, ce qui n’était plus arrivé à un joueur fran­çais depuis Jo‐Wilfried Tsonga en 2024, Arthur Fils fait énor­mé­ment parler de lui. 

Alors qu’il s’ap­prête à parti­ciper pour la première fois de sa carrière au Masters de fin de saison, qui débu­tera ce dimanche à Turin, le jeune trico­lore a été inter­viewé par le maga­zine de mode, Vogue France.

Et à l’écouter, le protégé de Goran Ivanisevic n’a pas l’in­ten­tion de faire de vieux os sur le circuit comme Novak Djokovic, d’au­tant qu’il a l’in­ten­tion de se lancer dans le cinéma une fois sa carrière terminée. Extrait. 

Beaucoup de spor­tifs dépensent des fortunes pour entre­tenir leur corps. Comment durer le plus long­temps possible ?
Vous voulez la jolie réponse ou la vraie ? Je ne me vois pas finir ma carrière à 35 ans. J’aimerais arrêter plus tôt. Je rêve de faire du cinéma.

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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