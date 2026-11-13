Star incontesté du tennis français à seulement 22 ans, 7e joueur mondial cette semaine et vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati il y a quelques semaines, ce qui n’était plus arrivé à un joueur français depuis Jo‐Wilfried Tsonga en 2024, Arthur Fils fait énormément parler de lui.
Alors qu’il s’apprête à participer pour la première fois de sa carrière au Masters de fin de saison, qui débutera ce dimanche à Turin, le jeune tricolore a été interviewé par le magazine de mode, Vogue France.
Et à l’écouter, le protégé de Goran Ivanisevic n’a pas l’intention de faire de vieux os sur le circuit comme Novak Djokovic, d’autant qu’il a l’intention de se lancer dans le cinéma une fois sa carrière terminée. Extrait.
Beaucoup de sportifs dépensent des fortunes pour entretenir leur corps. Comment durer le plus longtemps possible ?
Vous voulez la jolie réponse ou la vraie ? Je ne me vois pas finir ma carrière à 35 ans. J’aimerais arrêter plus tôt. Je rêve de faire du cinéma.
Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 18:08