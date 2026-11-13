Star incon­testé du tennis fran­çais à seule­ment 22 ans, 7e joueur mondial cette semaine et vain­queur du Masters 1000 de Cincinnati il y a quelques semaines, ce qui n’était plus arrivé à un joueur fran­çais depuis Jo‐Wilfried Tsonga en 2024, Arthur Fils fait énor­mé­ment parler de lui.

Alors qu’il s’ap­prête à parti­ciper pour la première fois de sa carrière au Masters de fin de saison, qui débu­tera ce dimanche à Turin, le jeune trico­lore a été inter­viewé par le maga­zine de mode, Vogue France.

Et à l’écouter, le protégé de Goran Ivanisevic n’a pas l’in­ten­tion de faire de vieux os sur le circuit comme Novak Djokovic, d’au­tant qu’il a l’in­ten­tion de se lancer dans le cinéma une fois sa carrière terminée. Extrait.

Beaucoup de spor­tifs dépensent des fortunes pour entre­tenir leur corps. Comment durer le plus long­temps possible ?

Vous voulez la jolie réponse ou la vraie ? Je ne me vois pas finir ma carrière à 35 ans. J’aimerais arrêter plus tôt. Je rêve de faire du cinéma.