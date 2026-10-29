Cela pouvait diffi­ci­le­ment être mieux pour Arthur Fils.

Engagé dans une course au Masters de Turin parti­cu­liè­re­ment serrée, le Français, actuel­le­ment 7e au clas­se­ment de la Race, a vu deux de ses pour­sui­vants prendre la porte de manière précoce cette semaine.

En effet, après la défaite de Frances Tiafoe (8e à la Race) contre Lorenzo Musetti au premier tour de l’ATP 500 de Vienne ce mercredi, c’est au tour de Rafael Jodar (9e) de craquer. Le jeune espa­gnol de 20 ans, révé­la­tion incon­testée de la saison, a été battu par un grand Valentin Vacherot, en huitièmes de finale du tournoi de Bâle.

Une défaite qui tombe vrai­ment à pic pour le protégé de Goran Ivanisevic qui va tenter de creuser l’écart ce jeudi, alors qu’il est opposé à Alex Michelsen pour une place en quarts de finale.

Voici le clas­se­ment en temps réel de la course au Masters de Turin avec trois joueurs déjà quali­fiés (Zverev, Alcaraz et Shelton) et Jannik Sinner forfait.

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