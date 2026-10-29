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Arthur Fils peut remer­cier Valentin Vacherot dans la course au Masters !

Par
Thomas S
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Cela pouvait diffi­ci­le­ment être mieux pour Arthur Fils.

Engagé dans une course au Masters de Turin parti­cu­liè­re­ment serrée, le Français, actuel­le­ment 7e au clas­se­ment de la Race, a vu deux de ses pour­sui­vants prendre la porte de manière précoce cette semaine. 

En effet, après la défaite de Frances Tiafoe (8e à la Race) contre Lorenzo Musetti au premier tour de l’ATP 500 de Vienne ce mercredi, c’est au tour de Rafael Jodar (9e) de craquer. Le jeune espa­gnol de 20 ans, révé­la­tion incon­testée de la saison, a été battu par un grand Valentin Vacherot, en huitièmes de finale du tournoi de Bâle. 

Une défaite qui tombe vrai­ment à pic pour le protégé de Goran Ivanisevic qui va tenter de creuser l’écart ce jeudi, alors qu’il est opposé à Alex Michelsen pour une place en quarts de finale. 

Voici le clas­se­ment en temps réel de la course au Masters de Turin avec trois joueurs déjà quali­fiés (Zverev, Alcaraz et Shelton) et Jannik Sinner forfait. 

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Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 15:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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