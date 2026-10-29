Cela pouvait difficilement être mieux pour Arthur Fils.
Engagé dans une course au Masters de Turin particulièrement serrée, le Français, actuellement 7e au classement de la Race, a vu deux de ses poursuivants prendre la porte de manière précoce cette semaine.
En effet, après la défaite de Frances Tiafoe (8e à la Race) contre Lorenzo Musetti au premier tour de l’ATP 500 de Vienne ce mercredi, c’est au tour de Rafael Jodar (9e) de craquer. Le jeune espagnol de 20 ans, révélation incontestée de la saison, a été battu par un grand Valentin Vacherot, en huitièmes de finale du tournoi de Bâle.
Une défaite qui tombe vraiment à pic pour le protégé de Goran Ivanisevic qui va tenter de creuser l’écart ce jeudi, alors qu’il est opposé à Alex Michelsen pour une place en quarts de finale.
Voici le classement en temps réel de la course au Masters de Turin avec trois joueurs déjà qualifiés (Zverev, Alcaraz et Shelton) et Jannik Sinner forfait.
.
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 15:14