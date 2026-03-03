De plus en plus de joueurs, à l’image de Carlos Alcaraz, dénoncent un calen­drier jugé trop chargé.

Cette fois, c’est Arthur Fils qui est monté au créneau, dans des propos relayés par The National.

« Un tournoi comme le Dubaï, c’est un ATP 500, un très beau rendez‐vous. Mais quand on regarde le tableau, on voit que les meilleurs ne sont pas là. Ils font des choix, ils le sautent parce que c’est trop. Il faut choisir », a expliqué le Français.

Forfait à Dubaï la semaine dernière après son retour début février d’une longue bles­sure au dos, le 32e mondial se tourne désor­mais vers le Masters 1000 d’Indian Wells, où il tentera de défendre les points de son quart de finale acquis l’an passé.