De passage ce dimanche dans l’émission de Marion Bartoli sur RMC Sports, « Bartoli Time », Arthur Fils est revenu sur son récent beau parcours sur l’ATP 500 de Doha où il s’est incliné assez sèchement en finale contre Carlos Alcaraz.
Quelques jours après avoir annoncé une nouvelle collaboration avec Goran Ivanisevic, qui a rejoint dans la structure du Français son compatriote et collègue, Ivan Cinkus, le nouveau 34e joueur mondial a été interrogé sur la raison de cette forte présence étrangère au sein de son staff d’autant que son kinésithérapeute est Allemand.
Et il a tenu à réfuter toutes idées de se détacher d’une présence locale et française, expliquant finalement que ce n’était pas un choix délibéré.
« C’est un choix, après on a d’excellentes compétences en France. Moi, je suis un produit de la Fédération Française de Tennis, j’ai grandi avec la Fédé et ils ont fait un excellent boulot. Après c’est tombé sur Goran et sur Ivan mais je cherchais surtout une autre expérience et expertise et il s’est avéré que les deux sont croates, et que mon kiné est allemand. Mais je ne me dis pas, ‘ok, je dois chercher un étranger’, non, c’est plus anecdotique. »
Publié le lundi 23 février 2026 à 14:44