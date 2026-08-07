Qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Montréal, Arthur Fils était de passage sur la terrasse de Tennis Channel après sa victoire contre Navone pour répondre aux questions souvent décalées de l’ancien joueur indien devenu journaliste, Prakash Amritraj.
Et au moment d’évoquer la nouvelle coupe de cheveux de Carlos Alcaraz, qui a opté à la surprise générale pour des tresses plaquées, le Français ne s’est pas gêné pour dire que ce style lui allait quand même bien mieux.
Arthur Fils says Carlos Alcaraz and Flavio Cobolli should leave the corn rows to him— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 6, 2026
“I have a swag related question. You’re the first guy this year who threw on the corn rows in Miami. It looked great on you. All of a sudden Cobolli and Alcaraz.. how do we feel about the… pic.twitter.com/9YUr0G9ZKd
Prakash Amritraj : « J’ai une question sur le style. T’es le premier cette année à avoir arboré des tresses plaquées, à Miami. Ça t’allait super bien. Et tout à coup, Cobolli et Alcaraz… Qu’est-ce qu’on pense de ce plagiat de style ?
Arthur Fils : Mec, tu me mets vraiment sur la sellette là. Bon, c’est cool qu’ils essaient. C’est bien d’essayer. Mais je préfère Flavio avec sa coiffure habituelle, et j’aime bien Carlos avec sa coiffure habituelle… La coiffure espagnole, c’est très sympa. Et laissez‐moi juste les tresses plaquées. »
Publié le vendredi 7 août 2026 à 13:43