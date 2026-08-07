Qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Montréal, Arthur Fils était de passage sur la terrasse de Tennis Channel après sa victoire contre Navone pour répondre aux ques­tions souvent déca­lées de l’an­cien joueur indien devenu jour­na­liste, Prakash Amritraj.

Et au moment d’évo­quer la nouvelle coupe de cheveux de Carlos Alcaraz, qui a opté à la surprise géné­rale pour des tresses plaquées, le Français ne s’est pas gêné pour dire que ce style lui allait quand même bien mieux.

Arthur Fils says Carlos Alcaraz and Flavio Cobolli should leave the corn rows to him



“I have a swag related ques­tion. You’re the first guy this year who threw on the corn rows in Miami. It looked great on you. All of a sudden Cobolli and Alcaraz.. how do we feel about the… pic.twitter.com/9YUr0G9ZKd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 6, 2026

Prakash Amritraj : « J’ai une ques­tion sur le style. T’es le premier cette année à avoir arboré des tresses plaquées, à Miami. Ça t’allait super bien. Et tout à coup, Cobolli et Alcaraz… Qu’est-ce qu’on pense de ce plagiat de style ?

Arthur Fils : Mec, tu me mets vrai­ment sur la sellette là. Bon, c’est cool qu’ils essaient. C’est bien d’essayer. Mais je préfère Flavio avec sa coif­fure habi­tuelle, et j’aime bien Carlos avec sa coif­fure habi­tuelle… La coif­fure espa­gnole, c’est très sympa. Et laissez‐moi juste les tresses plaquées. »