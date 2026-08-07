Accueil ATP

Arthur Fils sans pitié avec la dernière « créa­tion » de Carlos Alcaraz : « C’est bien d’es­sayer. Mais laissez‐moi faire »

Par
Thomas S
-
1093

Qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Montréal, Arthur Fils était de passage sur la terrasse de Tennis Channel après sa victoire contre Navone pour répondre aux ques­tions souvent déca­lées de l’an­cien joueur indien devenu jour­na­liste, Prakash Amritraj. 

Et au moment d’évo­quer la nouvelle coupe de cheveux de Carlos Alcaraz, qui a opté à la surprise géné­rale pour des tresses plaquées, le Français ne s’est pas gêné pour dire que ce style lui allait quand même bien mieux. 

Prakash Amritraj : « J’ai une ques­tion sur le style. T’es le premier cette année à avoir arboré des tresses plaquées, à Miami. Ça t’allait super bien. Et tout à coup, Cobolli et Alcaraz… Qu’est-ce qu’on pense de ce plagiat de style ?
Arthur Fils : Mec, tu me mets vrai­ment sur la sellette là. Bon, c’est cool qu’ils essaient. C’est bien d’essayer. Mais je préfère Flavio avec sa coif­fure habi­tuelle, et j’aime bien Carlos avec sa coif­fure habi­tuelle… La coif­fure espa­gnole, c’est très sympa. Et laissez‐moi juste les tresses plaquées. »

Publié le vendredi 7 août 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥