Arthur Fils a été éliminé en quarts de finale du Masters 1000 de Montréal.
En effet, le Français s’est incliné face à Rafael Jodar en deux manches, qu’il n’a pas manqué de louer.
Il est revenu, en conférence de presse d’après‐match, sur l’avenir du circuit ATP et les joueurs qui composeront la « Next Gen » :
« On va avoir une belle génération avec Ben Shelton, Mensik, Joao Fonseca, Rafa Jodar. Et je m’inclus dedans. Ça va être cool à regarder. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont déjà bien en place. Au bout d’un moment, il va y avoir de plus en plus de jeunes, c’est logique. Il y a encore des joueurs d’expérience comme Daniil Medvedev ou Zverev. Et d’autres. Mais je trouve sympa de voir des jeunes se battre pour essayer de gagner de grands tournois comme Montréal. »
Des noms qui font sens lorsque l’on prend en compte les têtes d’affiche et les vainqueurs des derniers grands tournois du circuit.
Le Français aura à cœur de faire mieux lors du Masters 1000 de Cincinnati que lors de son quart de finale à Montréal.
Le tirage au sort du prochain tournoi l’a d’ailleurs placé dans la partie de tableau de Novak Djokovic.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 15:16