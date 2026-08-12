Arthur Fils a été éliminé en quarts de finale du Masters 1000 de Montréal.

En effet, le Français s’est incliné face à Rafael Jodar en deux manches, qu’il n’a pas manqué de louer.

Il est revenu, en confé­rence de presse d’après‐match, sur l’avenir du circuit ATP et les joueurs qui compo­se­ront la « Next Gen » :

« On va avoir une belle géné­ra­tion avec Ben Shelton, Mensik, Joao Fonseca, Rafa Jodar. Et je m’in­clus dedans. Ça va être cool à regarder. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont déjà bien en place. Au bout d’un moment, il va y avoir de plus en plus de jeunes, c’est logique. Il y a encore des joueurs d’ex­pé­rience comme Daniil Medvedev ou Zverev. Et d’autres. Mais je trouve sympa de voir des jeunes se battre pour essayer de gagner de grands tour­nois comme Montréal. »

Des noms qui font sens lorsque l’on prend en compte les têtes d’af­fiche et les vain­queurs des derniers grands tour­nois du circuit.

Le Français aura à cœur de faire mieux lors du Masters 1000 de Cincinnati que lors de son quart de finale à Montréal.

Le tirage au sort du prochain tournoi l’a d’ailleurs placé dans la partie de tableau de Novak Djokovic.