Forfait pour les deux tournois sur gazon avant Wimbledon (s‑Hertogenbosch et Halle), après avoir abandonné à Rome et manqué Roland‐Garros, Arthur Fils suscitait de plus en plus d’inquiétudes ces dernières semaines. D’autant que le Français était resté très discret sur son état de santé.
Alors qu’il était impressionnant depuis son retour en février de sa grave blessure au dos, le Français avait encore été coupé dans son élan. Et si une douleur à la hanche avait été évoquée, la nature exacte de ce nouveau pépin physique n’avait jamais été communiqué.
Heureusement depuis quelques jours, les nouvelles sont rassurantes. Après s’être entraîné avec Jannik Sinner, le 23e joueur mondial a participé à l’exhibition « The Boodles » où il a battu le Tchèque Jakub Mensik (17e mondial) dans une troisième manche sous forme de super tie‐break (5−7, 6–4, 10–8).
Arthur Fils a même pris la parole dans des propos relayés par L’Equipe en se montrant plutôt optimiste pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet).
« J’ai repris la raquette il y a dix jours, à Monaco avec Lapo (Becherini, son préparateur physique) et Chris (Seiler, son kiné). Je je suis resté deux semaines à Munich, j’ai fait beaucoup de fitness, j’ai essayé de me remettre d’attaque (…) Normalement, je devrais être à 100 %, c’est toujours la question, on ne sait jamais vraiment quoi répondre. Aujourd’hui (mardi) j’ai joué un match, tout s’est très, très bien passé, je n’ai eu aucune douleur donc c’est très bien. »
Extrait d’un point entre Arthur Fils et Mensik 🇨🇿 à l’exhibition The Boodles cette après midi avec une belle glissade du français ! 🇫🇷💪— Tennis Tricolore (@Jeu_Bleu) June 23, 2026
Pour rappel, il n’a pas joué depuis Rome où il avait abandonné suite à une blessure. 👀 pic.twitter.com/57e6QpJfLx
J‑5 désormais avant le début du Grand Chelem, où Fils avait atteint les huitièmes de finale en 2024 et déclaré forfait en 2025.
Publié le mercredi 24 juin 2026 à 08:04