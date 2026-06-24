Forfait pour les deux tour­nois sur gazon avant Wimbledon (s‑Hertogenbosch et Halle), après avoir aban­donné à Rome et manqué Roland‐Garros, Arthur Fils susci­tait de plus en plus d’in­quié­tudes ces dernières semaines. D’autant que le Français était resté très discret sur son état de santé.

Alors qu’il était impres­sion­nant depuis son retour en février de sa grave bles­sure au dos, le Français avait encore été coupé dans son élan. Et si une douleur à la hanche avait été évoquée, la nature exacte de ce nouveau pépin physique n’avait jamais été communiqué.

Heureusement depuis quelques jours, les nouvelles sont rassu­rantes. Après s’être entraîné avec Jannik Sinner, le 23e joueur mondial a parti­cipé à l’ex­hi­bi­tion « The Boodles » où il a battu le Tchèque Jakub Mensik (17e mondial) dans une troi­sième manche sous forme de super tie‐break (5−7, 6–4, 10–8).

Arthur Fils a même pris la parole dans des propos relayés par L’Equipe en se montrant plutôt opti­miste pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet).

« J’ai repris la raquette il y a dix jours, à Monaco avec Lapo (Becherini, son prépa­ra­teur physique) et Chris (Seiler, son kiné). Je je suis resté deux semaines à Munich, j’ai fait beau­coup de fitness, j’ai essayé de me remettre d’at­taque (…) Normalement, je devrais être à 100 %, c’est toujours la ques­tion, on ne sait jamais vrai­ment quoi répondre. Aujourd’hui (mardi) j’ai joué un match, tout s’est très, très bien passé, je n’ai eu aucune douleur donc c’est très bien. »

Extrait d’un point entre Arthur Fils et Mensik 🇨🇿 à l’ex­hi­bi­tion The Boodles cette après midi avec une belle glis­sade du fran­çais ! 🇫🇷💪



Pour rappel, il n’a pas joué depuis Rome où il avait aban­donné suite à une bles­sure. 👀 pic.twitter.com/57e6QpJfLx — Tennis Tricolore (@Jeu_Bleu) June 23, 2026

J‑5 désor­mais avant le début du Grand Chelem, où Fils avait atteint les huitièmes de finale en 2024 et déclaré forfait en 2025.