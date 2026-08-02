Arthur Fils avait le sourire lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi au Québec, avant ses débuts sur le Masters 1000 de Montréal.

Rassurant concer­nant son état physique suite à sa défaite contre Rafael Jodar à Washington, le numéro 1 fran­çais a été inter­rogé sur les récents résul­tats de ses compa­triotes, dont le plus récent est le sacre d’Arthur Gea sur l’ATP 250 de Los Cabos (en plus de ceux de Quentin Halys à Kitzbuhel et de Luca Van Assche à Estoril).

Et Arthur a évidem­ment tenu à les féliciter.

« Bravo à eux, ça fait vrai­ment plaisir. Comme quoi, les gens peuvent penser que c’est ennuyeux quand je ne joue pas, mais quand on voit les résul­tats d’en­semble des joueurs fran­çais, ça ne l’est pas tant que ça fina­le­ment ! J’espère que ça va conti­nuer et qu’on va tous se pousser vers le haut. »