Arthur Fils avait le sourire lors de sa conférence de presse d’avant tournoi au Québec, avant ses débuts sur le Masters 1000 de Montréal.
Rassurant concernant son état physique suite à sa défaite contre Rafael Jodar à Washington, le numéro 1 français a été interrogé sur les récents résultats de ses compatriotes, dont le plus récent est le sacre d’Arthur Gea sur l’ATP 250 de Los Cabos (en plus de ceux de Quentin Halys à Kitzbuhel et de Luca Van Assche à Estoril).
Et Arthur a évidemment tenu à les féliciter.
« Bravo à eux, ça fait vraiment plaisir. Comme quoi, les gens peuvent penser que c’est ennuyeux quand je ne joue pas, mais quand on voit les résultats d’ensemble des joueurs français, ça ne l’est pas tant que ça finalement ! J’espère que ça va continuer et qu’on va tous se pousser vers le haut. »
Publié le dimanche 2 août 2026 à 19:19