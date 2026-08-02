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Arthur Fils sur le tennis fran­çais : « Les gens peuvent penser que c’est ennuyeux quand je ne joue pas, mais quand on voit les résul­tats d’en­semble des joueurs fran­çais, ça ne l’est pas tant que ça finalement ! »

Par
Thomas S
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Arthur Fils avait le sourire lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi au Québec, avant ses débuts sur le Masters 1000 de Montréal.

Rassurant concer­nant son état physique suite à sa défaite contre Rafael Jodar à Washington, le numéro 1 fran­çais a été inter­rogé sur les récents résul­tats de ses compa­triotes, dont le plus récent est le sacre d’Arthur Gea sur l’ATP 250 de Los Cabos (en plus de ceux de Quentin Halys à Kitzbuhel et de Luca Van Assche à Estoril). 

Et Arthur a évidem­ment tenu à les féliciter. 

« Bravo à eux, ça fait vrai­ment plaisir. Comme quoi, les gens peuvent penser que c’est ennuyeux quand je ne joue pas, mais quand on voit les résul­tats d’en­semble des joueurs fran­çais, ça ne l’est pas tant que ça fina­le­ment ! J’espère que ça va conti­nuer et qu’on va tous se pousser vers le haut. »

Publié le dimanche 2 août 2026 à 19:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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