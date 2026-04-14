Accueil ATP

Arthur Fils sur sa rela­tion avec Goran Ivanisevic, son nouveau coach : « J’ai raté une amortie à l’en­traî­ne­ment et il m’a dit : ‘Le problème, ce n’est pas que tu l’aies ratée, c’est que cette amortie était vrai­ment moche’ »

Par
Thomas S
-
959

Alors qu’il aurait pu s’ali­gner sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, où il défen­dait les points de son quart de finale en 2025, après une très belle tournée améri­caine du mois de mars, Arthur Fils a décidé de jouer la carte de la prudence et du travail en prépa­rant au mieux l’ATP 500 de Barcelone, où il sera opposé ce mardi à son compa­triote, Terence Atmane, au premier tour.

Interrogé par les médias lors de son passage en confé­rence de presse d’avant tournoi, le Français a évoqué sa rela­tion avec son nouveau coach de renom, Goran Ivanisevic. Et visi­ble­ment, l’am­biance est au beau fixe. 

« C’est un plaisir de travailler avec lui. Il a plein de conseils à me donner, mais toujours avec gentillesse, de manière posi­tive et aussi avec humour. Aujourd’hui, c’était drôle, par exemple. J’ai raté une amortie et il m’a dit : ‘Le problème, ce n’est pas que tu l’aies ratée, c’est que cette amortie était vrai­ment moche’. Du coup, on a rigolé et on est passé à autre chose. C’est plutôt agréable de travailler comme ça. »

Publié le mardi 14 avril 2026 à 16:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥