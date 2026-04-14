Alors qu’il aurait pu s’ali­gner sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, où il défen­dait les points de son quart de finale en 2025, après une très belle tournée améri­caine du mois de mars, Arthur Fils a décidé de jouer la carte de la prudence et du travail en prépa­rant au mieux l’ATP 500 de Barcelone, où il sera opposé ce mardi à son compa­triote, Terence Atmane, au premier tour.

Interrogé par les médias lors de son passage en confé­rence de presse d’avant tournoi, le Français a évoqué sa rela­tion avec son nouveau coach de renom, Goran Ivanisevic. Et visi­ble­ment, l’am­biance est au beau fixe.

« C’est un plaisir de travailler avec lui. Il a plein de conseils à me donner, mais toujours avec gentillesse, de manière posi­tive et aussi avec humour. Aujourd’hui, c’était drôle, par exemple. J’ai raté une amortie et il m’a dit : ‘Le problème, ce n’est pas que tu l’aies ratée, c’est que cette amortie était vrai­ment moche’. Du coup, on a rigolé et on est passé à autre chose. C’est plutôt agréable de travailler comme ça. »