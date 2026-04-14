Alors qu’il aurait pu s’aligner sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, où il défendait les points de son quart de finale en 2025, après une très belle tournée américaine du mois de mars, Arthur Fils a décidé de jouer la carte de la prudence et du travail en préparant au mieux l’ATP 500 de Barcelone, où il sera opposé ce mardi à son compatriote, Terence Atmane, au premier tour.
Interrogé par les médias lors de son passage en conférence de presse d’avant tournoi, le Français a évoqué sa relation avec son nouveau coach de renom, Goran Ivanisevic. Et visiblement, l’ambiance est au beau fixe.
« C’est un plaisir de travailler avec lui. Il a plein de conseils à me donner, mais toujours avec gentillesse, de manière positive et aussi avec humour. Aujourd’hui, c’était drôle, par exemple. J’ai raté une amortie et il m’a dit : ‘Le problème, ce n’est pas que tu l’aies ratée, c’est que cette amortie était vraiment moche’. Du coup, on a rigolé et on est passé à autre chose. C’est plutôt agréable de travailler comme ça. »
Publié le mardi 14 avril 2026 à 16:40