En décidant d’engager Goran Ivanisevic comme entraîneur aux côtés d’Ivan Cinkus, coach lui aussi croate déjà présent dans l’équipe, Arthur Fils n’a pas eu froid aux yeux.
Évidemment connu pour sa grande carrière de joueur et son incroyable sacre à Wimbledon en 2021 alors qu’il était 125e mondial et invité, l’ancien 2e mondial a également une grande réputation de coach, rôle dans lequel il a remporté plusieurs titres du Grand Chelem avec Marin Cilic (1) et Novak Djokovic (12 dont 9 en tant qu’entraîneur principal).
Et si son intransigeance et sa radicalité a parfois pu poser problème, comme récemment avec Stefanos Tsitsipas, cela n’a pas effrayé le Français, au contraire.
Justement interrogé au sujet de celui qu’on appelle « Zec » dans son pays (ce qui signifie « Lapin »), Arthur n’a eu que des bonnes chose à dire.
« Dans quels domaines m’aide‐t‐il le plus ? Le service, la volée… Tout. Essayer d’aller davantage long de ligne par moments. Mettre plus de pression sur l’adversaire. Il m’aide beaucoup avec son expérience. Il a été un joueur incroyable. Il me dit quand je dois changer quelque chose ou, au contraire, continuer dans la même direction. C’est bien de l’avoir à mes côtés. Il a été numéro 2 mondial. Mais ce qui m’intéresse plus, c’est comment il a gagné Wimbledon. C’est dingue. Il m’a raconté quelques histoires, c’est très drôle », a déclaré chez nos confrères de L’Équipe, Arthur Fils, qualifié pour les quarts de finale à Madrid et opposé à Jiri Lehecka ce mercredi (à partir de 21h30).
Publié le mardi 28 avril 2026 à 19:30