Meilleur joueur de la saison en Masters 1000, derrière Jannik Sinner, avec un impres­sion­nant bilan de 21 victoires pour 5 défaites, Arthur Fils affron­tera ce lundi Botic Van De Zandschulp pour une place en huitièmes de finale à Shanghai.

Interrogé par nos confrères italiens de Spazio Tennis après la rencontre, le Français a notam­ment évoqué sa rela­tion avec son entraî­neur depuis quelques mois, un certain Goran Ivanisevic.

« Il me laisse jouer comme je l’entends. S’il voit que j’ai des diffi­cultés avec un coup ou autre chose, il me le dit, évidem­ment. Mais son rôle ne se limite pas au court. Il possède une expé­rience immense et peut aussi m’aider dans les moments diffi­ciles en dehors. Il faut savoir gérer la pres­sion, dans certains moments… Je lui parle, je lui demande comment il jouait à son époque, et là, il se met à parler pendant des heures. C’est vrai­ment agréable. »