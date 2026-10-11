Meilleur joueur de la saison en Masters 1000, derrière Jannik Sinner, avec un impressionnant bilan de 21 victoires pour 5 défaites, Arthur Fils affrontera ce lundi Botic Van De Zandschulp pour une place en huitièmes de finale à Shanghai.
Interrogé par nos confrères italiens de Spazio Tennis après la rencontre, le Français a notamment évoqué sa relation avec son entraîneur depuis quelques mois, un certain Goran Ivanisevic.
« Il me laisse jouer comme je l’entends. S’il voit que j’ai des difficultés avec un coup ou autre chose, il me le dit, évidemment. Mais son rôle ne se limite pas au court. Il possède une expérience immense et peut aussi m’aider dans les moments difficiles en dehors. Il faut savoir gérer la pression, dans certains moments… Je lui parle, je lui demande comment il jouait à son époque, et là, il se met à parler pendant des heures. C’est vraiment agréable. »
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 19:15