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Arthur Fils sur son coach, Goran Ivanisevic : « Parfois, je lui demande comment il jouait à son époque, et là, il se met à parler pendant des heures »

Par
Thomas S
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Meilleur joueur de la saison en Masters 1000, derrière Jannik Sinner, avec un impres­sion­nant bilan de 21 victoires pour 5 défaites, Arthur Fils affron­tera ce lundi Botic Van De Zandschulp pour une place en huitièmes de finale à Shanghai.

Interrogé par nos confrères italiens de Spazio Tennis après la rencontre, le Français a notam­ment évoqué sa rela­tion avec son entraî­neur depuis quelques mois, un certain Goran Ivanisevic. 

« Il me laisse jouer comme je l’entends. S’il voit que j’ai des diffi­cultés avec un coup ou autre chose, il me le dit, évidem­ment. Mais son rôle ne se limite pas au court. Il possède une expé­rience immense et peut aussi m’aider dans les moments diffi­ciles en dehors. Il faut savoir gérer la pres­sion, dans certains moments… Je lui parle, je lui demande comment il jouait à son époque, et là, il se met à parler pendant des heures. C’est vrai­ment agréable. »

Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 19:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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