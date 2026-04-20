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Arthur Fils, titré sur l’ATP 500 de Barcelone : « Est‐ce la meilleure semaine de tennis de ma vie ? Non, non. Si je devais en choisir une seule, je dirais peut‐être celle‐ci »

Par
Thomas S
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Arthur Fils n’est pas pas du genre à s’en­flammer, même après un titre sur l’ATP 500 de Barcelone. Il faut dire que c’est déjà son troi­sième dans cette caté­gorie de tournoi, après Hambourg et Tokyo, en 2024.

Alors au moment de faire le bilan en confé­rence de presse, le Français, malgré une semaine de très haut niveau en terres cata­lanes, a estimé que ce n’était même pas la meilleure de sa carrière. Extraits.

Pensez‐vous que c’est la meilleure semaine de tennis de votre vie ?
Non, non. C’est une très bonne semaine, très posi­tive et très agréable. Mais si je devais en choisir une seule, je dirais peut‐être ma semaine à Tokyo (octobre 2024), où j’ai très bien joué et remporté des matches de folie. Mais c’est vrai que cette semaine a peut‐être été l’une de celles où j’ai été le plus concentré sur le court. C’est proba­ble­ment pour ça que j’ai gagné.

Publié le lundi 20 avril 2026 à 19:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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