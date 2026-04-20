Arthur Fils n’est pas pas du genre à s’enflammer, même après un titre sur l’ATP 500 de Barcelone. Il faut dire que c’est déjà son troisième dans cette catégorie de tournoi, après Hambourg et Tokyo, en 2024.
Alors au moment de faire le bilan en conférence de presse, le Français, malgré une semaine de très haut niveau en terres catalanes, a estimé que ce n’était même pas la meilleure de sa carrière. Extraits.
Pensez‐vous que c’est la meilleure semaine de tennis de votre vie ?
Non, non. C’est une très bonne semaine, très positive et très agréable. Mais si je devais en choisir une seule, je dirais peut‐être ma semaine à Tokyo (octobre 2024), où j’ai très bien joué et remporté des matches de folie. Mais c’est vrai que cette semaine a peut‐être été l’une de celles où j’ai été le plus concentré sur le court. C’est probablement pour ça que j’ai gagné.
Publié le lundi 20 avril 2026 à 19:45