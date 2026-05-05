Consultant pour Eurosport et invité dans l’émis­sion Retour Gagnant, Arnaud Clément a été inter­rogé sur le fameux troi­sième homme, qui peine à émerger, derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et pour l’an­cien fina­liste de l’Open d’Australie, Arthur Fils a tous les atouts être l’heu­reux élu.

Arthur Fils, futur troi­sième homme ? Notre consul­tant Arnaud Clément donne son avis sur le joueur de 21 ans



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« Aujourd’hui, c’est diffé­rent parce qu’il est plus fort que l’année dernière. Il est revenu encore plus fort, encore mieux que son top de cette saison. Donc déjà, il a trouvé pas mal de solu­tions pour conti­nuer à progresser. Pour l’instant face à ces joueurs‐là il est infé­rieur, mais on en parle, on en parle depuis un an, deux ans : il nous faudrait un troi­sième joueur. Qui est‐ce que ça pour­rait être ? Et en tout cas ce qu’on peut observer, parce qu’il est encore loin d’être celui qui va aller défier Alcaraz, je trouve que dans la progres­sion, en tout cas à ce niveau‐là, c’est lui qui a la plus forte progres­sion et qui commence un petit peu à se déta­cher. Je mets de côté, forcé­ment, Novak Djokovic qui ne joue pas souvent mais qui est capable, on le sait, de les battre, il l’a fait récem­ment, mais il joue peu et les années passent quand même. Donc là on parle plus du troi­sième homme dans la durée. Et je mets complè­te­ment de côté égale­ment Zverev qui nous a encore montré son inca­pa­cité à se faire violence, à trouver des solu­tions. Donc pour l’instant, très clai­re­ment, Arthur Fils en est loin, mais s’il continue dans cette voie et la progres­sion qu’il peut avoir dans tous les secteurs du jeu, Arthur, peut‐être, et en les affron­tant, va conti­nuer juste­ment à trouver peut‐être des clés qui sont inté­res­santes parce qu’il est capable de tout faire sur le terrain. En tout cas il essaie, même s’il échoue au moment où il essaie. »