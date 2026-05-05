Consultant pour Eurosport et invité dans l’émission Retour Gagnant, Arnaud Clément a été interrogé sur le fameux troisième homme, qui peine à émerger, derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et pour l’ancien finaliste de l’Open d’Australie, Arthur Fils a tous les atouts être l’heureux élu.
Arthur Fils, futur troisième homme ? Notre consultant Arnaud Clément donne son avis sur le joueur de 21 ans— Eurosport France (@Eurosport_FR) May 5, 2026
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« Aujourd’hui, c’est différent parce qu’il est plus fort que l’année dernière. Il est revenu encore plus fort, encore mieux que son top de cette saison. Donc déjà, il a trouvé pas mal de solutions pour continuer à progresser. Pour l’instant face à ces joueurs‐là il est inférieur, mais on en parle, on en parle depuis un an, deux ans : il nous faudrait un troisième joueur. Qui est‐ce que ça pourrait être ? Et en tout cas ce qu’on peut observer, parce qu’il est encore loin d’être celui qui va aller défier Alcaraz, je trouve que dans la progression, en tout cas à ce niveau‐là, c’est lui qui a la plus forte progression et qui commence un petit peu à se détacher. Je mets de côté, forcément, Novak Djokovic qui ne joue pas souvent mais qui est capable, on le sait, de les battre, il l’a fait récemment, mais il joue peu et les années passent quand même. Donc là on parle plus du troisième homme dans la durée. Et je mets complètement de côté également Zverev qui nous a encore montré son incapacité à se faire violence, à trouver des solutions. Donc pour l’instant, très clairement, Arthur Fils en est loin, mais s’il continue dans cette voie et la progression qu’il peut avoir dans tous les secteurs du jeu, Arthur, peut‐être, et en les affrontant, va continuer justement à trouver peut‐être des clés qui sont intéressantes parce qu’il est capable de tout faire sur le terrain. En tout cas il essaie, même s’il échoue au moment où il essaie. »
Publié le mardi 5 mai 2026 à 19:19