Quand Arthur Fils a annoncé son calen­drier offi­ciel et notam­ment son esca­pade en Amérique du Sud sur terre‐battue, nous avions été assez surpris par ce choix d’au­tant que le jeu du trico­lore pouvait être très effi­cient à Doha et Dubaï surtout avec l’en­chai­ne­ment Indian Wells et Miami.

Aujourd’hui, les faits nous donnent raison puisque Arthur n’a remporté qu’un match sur 4.

Espérons que ce trou d’air ne vas pas avoir des consé­quences sur ses perfor­mances en Californie et en Floride car il y a beau­coup de points en jeu.

Si l’on rajoute à cela sa sortie de piste vis à vis des offi­ciels, notre senti­ment était donc justifié.

Les résul­tats de Fils en Amérique du Sud

Rio : Défaite au 1er tour face au Brésilen João Fonseca (343ème) : 4–6, 0–6

Buenos Aires : Défaite au 1er tour face au Serbe Dusan Lajovic (55ème) : 3–6, 4–6

Santiago : Victoire contre Thiago Seyboth Wild (73ème) : 3–6, 3–6 et défaite au second tour face à l’Espagnol Martinez Pedro Martinez (101ème) : 3–6, 7–6 [5], 2–6.