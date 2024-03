Quand Arthur Fils a annoncé son calen­drier offi­ciel et notam­ment son esca­pade en Amérique du Sud sur terre battue, nous avions été assez surpris par ce choix d’au­tant que le jeu du Tricolore pouvait être très effi­cient à Doha et Dubaï avec l’en­chai­ne­ment Indian Wells et Miami.

Aujourd’hui, les faits nous donnent raison puisque Arthur n’a remporté qu’un match sur quatre entre Buenos Aires, Rio et Santiago.

Espérons que ce trou d’air n’aura pas de consé­quences sur ses perfor­mances en Californie et en Floride car il y a beau­coup de points en jeu. Si l’on rajoute à cela sa sortie de piste vis à vis des offi­ciels, le senti­ment est un peu contrasté.

Les résul­tats d’Arthur Fils en Amérique du Sud :

ATP 250 de Buenos Aires : Défaite au 1er tour face au Serbe Dusan Lajovic (55e) : 3–6, 4–6

ATP 500 de Rio de Janeiro : Défaite au 1er tour face au Brésilien João Fonseca (343e) : 4–6, 0–6

ATP 250 de Santiago : Victoire contre Thiago Seyboth Wild (73e) : 3–6, 3–6. Et défaite en quarts de finale face à l’Espagnol Pedro Martinez (101e) : 3–6, 7–6 [5], 2–6.