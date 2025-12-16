Après une deuxième partie de saison 2025 flin­guée à cause de facture de fatigue au dos, Arthur Fils a bien l’in­ten­tion de revenir au meilleur de sa forme en 2026.

Alors qu’il sera bien de la partie à Melbourne, du 18 janvier au 1er février 2026, à l’oc­ca­sion du premier Grand Chelem sur l’Open d’Australie, l’ac­tuel 40e joueur mondial a confirmé sa parti­ci­pa­tion à l’ATP 250 de Montpellier, qui aura lieu dans la foulée (du 2 au 8 février).

🤳 Nouvel appel entrant.. C’est Arthur Fils ! 😍



Le Français sera présent à l’Open Occitanie 2026 🔥



Un tournoi qu’il n’a plus disputé depuis 2023 lors­qu’il s’était incliné en demi‐finales face à un certain Jannik Sinner.