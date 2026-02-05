Sensation fran­çaise du début de saison avec un titre en Challenger, une quali­fi­ca­tion pour le grand tableau de l’Open d’Australie et une victoire face au 21e mondial, Jiri Lehecka, au premier tour, Arthur Gea continue de briller puis­qu’il s’est qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 250 de Montpellier après une victoire sur abandon contre Tomas Machac (6−3, 4–5 puis retrait).

Récemment de passage sur la chaîne Youtube de nos confrères de Tennis Legend, l’ac­tuel 168e mondial est revenu sur son parcours et sa manière de s’en­traîner. Coaché par l’an­cien 68e mondial, Gerald Melzer, Arthur a notam­ment révélé son prix.

🗣 « C’est vers 10 000€ par mois. Tous les entraî­neurs ont ce prix quand ils ont été dans le Top 100. 2500€ la semaine. »



« C’est vers 10 000€ par mois. Tous les entraî­neurs ont ce prix quand ils ont été dans le Top 100. 2500€ la semaine. Il y a deux ans, j’ai pris 2 et 2 contre Gerald (Gerald Melzer, son coach, 35 ans, ex‐68e mondial). Le mec, il est à la retraite et il me met 2 et 2. Et en plus, j’ai appris qu’il était en vacances golf, donc il ne touchait même pas la raquette. J’adore jouer avec mon coach. Il a un niveau qui est honnê­te­ment plus élevé que beau­coup de mecs sur le circuit. Je déteste jouer avec d’autres joueurs. Dès fois, je me retiens un peu de jouer avec les mecs parce que je ne veux pas faire de fautes, je ne veux pas frapper trop fort, aller sur les côtés. Je ne suis pas libre. »