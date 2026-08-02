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Arthur Gea fait passer un message à la FFT après son coup d’éclat : « Je pense que je mérite de rece­voir une wild‐card de la Fédération pour l’US Open après une belle semaine comme ça »

Par
Thomas S
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Titré à la surprise géné­rale sur l’ATP 250 de Los Cabos, alors qu’il ne devait même pas parti­ciper au tournoi mexi­cain, Arthur Gea a frappé fort.

Mais alors qu’il sera 82e mondial ce lundi après la publi­ca­tion du nouveau clas­se­ment, le Français va devoir passer par les quali­fi­ca­tions à l’US Open étant donné que le cut a lieu six semaines avant le tournoi.

Du coup, il a tenu à faire passer un petit message aux déci­deurs concer­nant la fameuse invi­ta­tion promise à un joueur fran­çais liée à un accord entre la fédé­ra­tion fran­çaise et américaine. 

« J’espère rece­voir une wild‐card de la Fédération pour l’US Open, lâche sans détour Gea. Je pense que je la mérite après une belle semaine comme ça. Top 100, je savais depuis ma demie que j’al­lais le devenir. C’est une superbe étape. Ça peut ouvrir des portes à un programme un petit peu diffé­rent, ça pour­rait me permettre de m’ins­taller confor­ta­ble­ment sur de gros tour­nois et de m’ha­bi­tuer à ce niveau de jeu. »

Publié le dimanche 2 août 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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