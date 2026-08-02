Titré à la surprise géné­rale sur l’ATP 250 de Los Cabos, alors qu’il ne devait même pas parti­ciper au tournoi mexi­cain, Arthur Gea a frappé fort.

Mais alors qu’il sera 82e mondial ce lundi après la publi­ca­tion du nouveau clas­se­ment, le Français va devoir passer par les quali­fi­ca­tions à l’US Open étant donné que le cut a lieu six semaines avant le tournoi.

Du coup, il a tenu à faire passer un petit message aux déci­deurs concer­nant la fameuse invi­ta­tion promise à un joueur fran­çais liée à un accord entre la fédé­ra­tion fran­çaise et américaine.

« J’espère rece­voir une wild‐card de la Fédération pour l’US Open, lâche sans détour Gea. Je pense que je la mérite après une belle semaine comme ça. Top 100, je savais depuis ma demie que j’al­lais le devenir. C’est une superbe étape. Ça peut ouvrir des portes à un programme un petit peu diffé­rent, ça pour­rait me permettre de m’ins­taller confor­ta­ble­ment sur de gros tour­nois et de m’ha­bi­tuer à ce niveau de jeu. »