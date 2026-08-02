Titré à la surprise générale sur l’ATP 250 de Los Cabos, alors qu’il ne devait même pas participer au tournoi mexicain, Arthur Gea a frappé fort.
Mais alors qu’il sera 82e mondial ce lundi après la publication du nouveau classement, le Français va devoir passer par les qualifications à l’US Open étant donné que le cut a lieu six semaines avant le tournoi.
Du coup, il a tenu à faire passer un petit message aux décideurs concernant la fameuse invitation promise à un joueur français liée à un accord entre la fédération française et américaine.
« J’espère recevoir une wild‐card de la Fédération pour l’US Open, lâche sans détour Gea. Je pense que je la mérite après une belle semaine comme ça. Top 100, je savais depuis ma demie que j’allais le devenir. C’est une superbe étape. Ça peut ouvrir des portes à un programme un petit peu différent, ça pourrait me permettre de m’installer confortablement sur de gros tournois et de m’habituer à ce niveau de jeu. »
Publié le dimanche 2 août 2026 à 15:45