Propulsé numéro 1 de l’équipe de France de Coupe Davis en l’absence d’Arthur Fils et d’Ugo Humbert, Arthur Rinderknech a parfaitement assumé ce nouveau statut en remportant ses deux matchs en simple lors de la victoire des Bleus ce week‐end contre la Slovaquie au Portel.
Et avant d’affronter le Canada en septembre prochain, l’actuel 28e joueur mondial a fait part de ses ambitions tout en restant mesuré étant donné la forte concurrence dans cette compétition par équipes.
Sur le fait de remporter la Coupe Davis : « Il ne faut pas non plus se leurrer, il y a l’Italie, il y a les États‐Unis, il y a même l’Espagne et je crois que Carlos (Alcaraz) a annoncé vouloir la jouer. On n’est pas dans la liste des meilleures équipes favorites au titre maintenant, mais on est un groupe soudé avec des bonnes individualités, deux bons joueurs de double, ils l’ont montré aujourd’hui, et on a des arguments à faire valoir. Et je suis impatient de voir ce dont on est capable d’ici à la fin de l’année », a déclaré Arthur Rinderknech chez nos confrères de L’Équipe.
Publié le lundi 9 février 2026 à 16:58