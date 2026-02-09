AccueilATPArthur Rinderknech ne s'enflamme pas : "Je crois que Carlos Alcaraz a...
Arthur Rinderknech ne s’en­flamme pas : « Je crois que Carlos Alcaraz a annoncé vouloir la jouer »

Thomas S
Par Thomas S

Propulsé numéro 1 de l’équipe de France de Coupe Davis en l’ab­sence d’Arthur Fils et d’Ugo Humbert, Arthur Rinderknech a parfai­te­ment assumé ce nouveau statut en rempor­tant ses deux matchs en simple lors de la victoire des Bleus ce week‐end contre la Slovaquie au Portel.

Et avant d’af­fronter le Canada en septembre prochain, l’ac­tuel 28e joueur mondial a fait part de ses ambi­tions tout en restant mesuré étant donné la forte concur­rence dans cette compé­ti­tion par équipes. 

Sur le fait de remporter la Coupe Davis : « Il ne faut pas non plus se leurrer, il y a l’Italie, il y a les États‐Unis, il y a même l’Espagne et je crois que Carlos (Alcaraz) a annoncé vouloir la jouer. On n’est pas dans la liste des meilleures équipes favo­rites au titre main­te­nant, mais on est un groupe soudé avec des bonnes indi­vi­dua­lités, deux bons joueurs de double, ils l’ont montré aujourd’hui, et on a des argu­ments à faire valoir. Et je suis impa­tient de voir ce dont on est capable d’ici à la fin de l’année », a déclaré Arthur Rinderknech chez nos confrères de L’Équipe.

Publié le lundi 9 février 2026 à 16:58

