Vainqueur de Richard Gasquet qui a vanté ses qualités, l’es­poir trico­lore a enchaîné avec un succès très propre face à Roberto Bautista Agut.

Artur Fils n’a jamais semble forcer sur le court en impo­sant son rythme. Un succès qui confirme son superbe état de forme.

En confé­rence de presse, Artur inter­rogé sur ses idoles a eu cette phrase qui en dit long sur son état d’es­prit : « Mon idole c’était Federer mais plus on grandit, plus on apprécie regarder Nadal jouer, son mental, son jeu »

Il jouera son quart de finale ce vendredi contre le vain­queur du duel entre Davidovich Fokina et Halys.

En cas de victoire, Artur se rappro­che­rait vrai­ment du Top 100. A 18 ans, c’est plutôt une bonne nouvelle pour le tennis trico­lore en 2023.