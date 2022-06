En grande diffi­culté, autant sur le plan physique que tennis­tique, depuis la fin des Jeux olym­piques en juillet dernier, Ugo Humbert vient de quitter le top 100 mondial après sa défaite en huitièmes de finale de Halle, tournoi où il était tenant du titre.

Et comme souvent dans ces cas‐là, son entraî­neur, Thierry Ascione, a décidé de prendre la parole afin de défendre média­ti­que­ment son poulain et d’ex­pli­quer cette période inquiétante.

« Oui, il y a une perte de confiance, mais il faut prendre du recul… Il avait envie de ‘matcher’ et il a fait ses matches. Le but, c’est de prendre un peu de hauteur et d’être le plus lucide possible et se dire qu’on perd de la confiance quant on est à 100 % de ses moyens et qu’on perd, mais quand on est à 50–60 %… Le plus impor­tant pour lui, ça va être de repartir de zéro dans le travail, dans l’énergie. Il y a un staff qui va arriver et un nouveau coach qui sera avec lui et avec moi dans les jours qui viennent. Ça fait quelque temps que j’en­traîne des cham­pions. Et je peux vous dire que sans Covid, sans vaccin et tout ça – et il y en a plein qui sont dans la même situa­tion, Jérémy Chardy n’a pas joué depuis deux ans par exemple -, Ugo devrait être entre 12 et 15 mondial. Il n’a pas pu pour des raisons médi­cales et il y a eu une petite pause dans son évolu­tion. Il va retra­vailler et ça lui servira d’ex­pé­rience. Et j’es­père pour lui que dans quelques mois, il en rira. Mais c’est vrai qu’il l’a très mal vécu. C’est pour ça que sa commu­ni­ca­tion était très neutre, il ne savait pas ce qu’il avait. »