La saison de Novak Djokovic aura été riche en émotions. Elle avait démarré en Australie par un 17ème titre du Grand Chelem. 3 autres trophées remportés (Dubaï, Cincinnati et Rome), une série de victoires impressionnante, l’affaire de l’Adria Tour, sa disqualification à l’US Open, sa finale à Roland-Garros contre Rafa…Et au bout, la place de numéro 1 mondial. Pour la sixième fois de sa carrière, il termine l’année tout en haut du classement ATP. C’est officiel. Et historique. Il égale Pete Sampras. Et il deviendra à 33 ans et 7 mois, le plus vieux joueur à terminer une année à cette fameuse place. Il détrône à ce titre Rafael Nadal, qui il y a un an finissait numéro 1 mondial à 33 ans et…6 mois.