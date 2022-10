Battu par un solide David Goffin qui reste toujours dange­reux, Carlos Alcaraz qui jouait son premier match sur le circuit en tant que numéro 1 mondial a évoqué la super­io­rité de son adver­saire tout en se plai­gnant des condi­tions de jeu, un peu comme le fait assez souvent Rafael Nadal.

« C’était un match diffi­cile. David a joué à merveille. Le retour à la compé­ti­tion n’est jamais facile, il a déjà joué deux matchs sur ce terrain, qui n’est pas le plus facile à s’ha­bi­tuer. C’est vrai­ment très lent et ça a été compliqué. Je n’ai pas pu m’adapter et il était supé­rieur » a déclaré Carlos.

La prochaine sortie de l’Espagnol est prévue à Bale en Suisse à la fin du mois.