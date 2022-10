Avec sa 13ème victoires de suite hier, le Serbe confirme sa grande forme et il se rapproche de plus en plus d’une quali­fi­ca­tion pour le Masters de Turin qui est son objectif de la fin de de saison.

Il faudrait un vrai concours de circons­tances et un trou d’air de Novak pour cette quali­fi­ca­tion lui échappe.

En cas de victoires à Astana, le Serbe, actuel­le­ment 12ème à la Race, remon­te­rait à la 10ème place en fonc­tion du résultat de Fritz à Tokyo.

Chaque match compte donc pour assurer offi­ciel­le­ment sa venue à Turin, celui face à Khachanov ce vendredi est aussi un vrai test après avoir affronté des adver­saires plus tendres depuis son retour à la compé­ti­tion après son succès à Wimbledon.