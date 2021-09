Prévu en même temps que le Moselle Open à plusieurs centaines de kilo­mètres à l’est, l’ATP 250 d’Astana est nette­ment moins relevé que le tournoi messin sur le papier.

Par consé­quent, la révé­la­tion du début de saison, Aslan Karatsev, est la tête de série numéro une devant Alexander Bublik, Dusan Lajovic et Filip Krajinovic. On notera la présence de nos deux repré­sen­tants trico­lores, Benoît Paire et Benjamin Bonzi, même si pour ce dernier il ne serait pas surpre­nant de le voir renoncer après sa finale ce dimanche sur le Challenger de Rennes.