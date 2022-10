Qualifié pour les demi‐finales en donnant une leçon à Bautista Agut (6−1, 6–1), le Russe a donc évoqué son prochain défi face à Novak lui aussi très serein face à Khachanov.

Comme d’ha­bi­tude, Daniil a fait une pirouette en insis­tant sur son désir de vaincre surtout Rafael Nadal plus que Novak Djokovic qu’il affronte donc ce samedi.

« Je suis très heureux de jouer contre Novak. J’y ai pensé avant le match et nous ne nous sommes rencon­trés que dans un seul tournoi cette année, c’était à Roland Garros, donc c’est le deuxième fois que ce duel aura lieu. Je ne pense que ce soit une mauvaise riva­lité. Bien sûr, c’est encore loin d’avoir la même dimen­sion que les duels entre Novak et Roger Federer ou Rafa Nadal, mais je dois quand même donner le meilleur de moi‐même demain. Je veux battre tout le monde et, en fait, Nadal encore plus parce que j’ai perdu deux finales de Grand Chelem contre lui »