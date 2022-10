Daniil Medvedev ne vit pas une saison classique.

Si physi­que­ment le Russe répond toujours présent, tech­ni­que­ment son jeu n’a pas encore évolué suffi­sam­ment pour surprendre des adver­saires d’un certain niveau.

C’est pour cela que son duel face à Bautista ce vendredi sera un test impor­tant surtout après sa décon­venue à Metz où Daniil s’était très mal comporté propo­sant des grimaces au public mosellan venu en masse.

L’enjeu du macth est d’au­tant plus impor­tant que se profile un possible duel en demi‐finale face à Djokovic.

Interrogé par l’ATP, Daniil se dit rassuré et surtout à envie d’en découdre.

« J’essaie d’être régu­lier. C’était un peu l’ob­jectif de cette semaine. Plus on avance dans le tableau, plus le fait d’être régu­lier ne suffit pas. Je suis donc heureux de ma perfor­mance d’au­jourd’hui (NDLR : Il a battu hier le Finlandais Emil Ruusuvuori), j’ai réussi à gagner en toute confiance et c’était un excellent niveau. »