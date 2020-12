L’ATP s’active en coulisses pour établir concrètement le calendrier de la saison 2021. Mais l’instance réfléchit aussi à de plus grandes réformes. Ces derniers jours, le président de l’association, Andrea Gaudenzi et son équipe, auraient discuté de la création d’une catégorie de tournois ATP 750. Ce sont les médias très bien informés, Marca et ESPN, qui dévoilent cette information.

L’idée serait d’offrir une belle promotion à des tournois qui aspiraient à devenir des Masters 1000. Actuellement, on compte 14 ATP 500. Dubaï, Acapulco et Pékin pourraient être concernés, au même titre que Rotterdam, Rio de Janeiro et Barcelone. Les conditions sont d’offrir des prix conséquents et de disposer de très bonnes infrastructures, entre autres.

Affaire à suivre…