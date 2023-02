Tête de série numéro une et prin­ci­pale attrac­tion de l’ATP 500 d’Acapulco qui a débuté cette nuit, Carlos Alcaraz, apparu en diffi­culté physique lors de sa finale perdue à Rio face à Cameron Norrie, a annoncé vouloir prendre une déci­sion « à la dernière minute » concer­nant sa parti­ci­pa­tion au tournoi mexi­cain, d’après les infor­ma­tions de José Moron.

A Alcaraz lo han puesto hoy en Acapulco sobre las 3am en nuestro país. Dicen que deci­dirá a última hora si juega o no.



Viendo lo lentí­sima que está la pista y que los partidos están durando casi todos 2–3 horas, la mejor deci­sión en su situa­ción ya saben cuál es. pic.twitter.com/Sh3NpXSSyq — José Morón (@jmgmoron) February 28, 2023

Et comme le précise le jour­na­liste et direc­teur du site Puntodebreak, les condi­tions très lentes et la chaleur étouf­fante à Acapulco suggèrent que le prodige espa­gnol ne prendra aucun risque et devrait selon toute vrai­sem­blance déclarer forfait pour cet évènement.