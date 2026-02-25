Un peu moins d’un mois après sa défaite contre Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, alors qu’il menait 5–3 au cinquième set, Alexander Zverev a repris la compétition sur l’ATP 500 d’Acapulco.
Et il était satisfait voire même soulagé de s’en sortir sans trembler face au Français Corentin Moutet au premier tour (6−2, 6–4).
« Corentin peut être un adversaire difficile, surtout si vous n’avez pas joué depuis un certain temps, comme moi. Je suis donc très satisfait de ma performance et j’ai hâte de voir ce qui m’attend. Je pense que la surface et les conditions ici sont très différentes des autres tournois, c’est pour ça qu’il y a eu beaucoup de surprises ces dernières années. Il faut du temps pour s’y adapter. Si on arrive en retard ou qu’on n’a pas eu le temps de se préparer, il peut être difficile de jouer ici. »
En huitièmes de finale, le numéro 3 mondial affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic.
