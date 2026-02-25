Un peu moins d’un mois après sa défaite contre Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, alors qu’il menait 5–3 au cinquième set, Alexander Zverev a repris la compé­ti­tion sur l’ATP 500 d’Acapulco.

Et il était satis­fait voire même soulagé de s’en sortir sans trem­bler face au Français Corentin Moutet au premier tour (6−2, 6–4).

« Corentin peut être un adver­saire diffi­cile, surtout si vous n’avez pas joué depuis un certain temps, comme moi. Je suis donc très satis­fait de ma perfor­mance et j’ai hâte de voir ce qui m’at­tend. Je pense que la surface et les condi­tions ici sont très diffé­rentes des autres tour­nois, c’est pour ça qu’il y a eu beau­coup de surprises ces dernières années. Il faut du temps pour s’y adapter. Si on arrive en retard ou qu’on n’a pas eu le temps de se préparer, il peut être diffi­cile de jouer ici. »

En huitièmes de finale, le numéro 3 mondial affron­tera le Serbe Miomir Kecmanovic.

