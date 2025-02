Le 16 janvier dernier, Learner Tien se révé­lait aux yeux du grand public en battant Daniil Medvedev en cinq sets au deuxième tour de l’Open d’Australie. Un peu plus d’un mois plus tard, l’Américain de 19 ans s’offre déjà un autre top 10 et pas des moindres en la personne d’Alexander Zverev, numéro 2 mondial, en huitièmes de finale de l’ATP 500 d’Acapulco : 6–3, 6–4, en 1h30 de jeu.

« Honnêtement, je ne pour­rais pas vous dire comment j’ai fait. Je suis allé sur le terrain et j’ai essayé de contrôler mon côté du court. Je savais que ce serait diffi­cile. Je me sens très bien d’avoir réussi à m’en sortir. J’ai vrai­ment hâte de jouer mon prochain match », a réagi l’ac­tuel 83e joueur mondial, sorti des quali­fi­ca­tions, lors de l’in­ter­view sur le court après son nouvel exploit.

