Les paroles, les explications, les réactions que nous offrent Sascha depuis le début de la saison sont toujours pleine d’optimisme alors même que fondamentalement on sent bien que rien n’a été vraiment réglé don son jeu.
S’il évoque une prise de conscience en expliquant qu’il doit être plus agressif, plus vers l’avant, il semble bien que dès que l’adversité se présente à lui comme cette nuit face à Miomir Kecmanovic, l’Allemand retombe dans ses travers, s’imposant des points rallyes sans intention et sans relief. Au final, il s’incline presque logiquement au cours d’un match marathon qui n’enflamme personne (3−6, 7–6, 6–7).
No parece que Latinoamérica sea gira para Zverev.— José Morón (@jmgmoron) February 26, 2026
Derrota en segunda ronda para Sascha ante Kecmanovic.
No sé, extraño.
pic.twitter.com/XGYJXwDPLP
D’ailleurs la balle de match résume un peu son approche tennistique, on le voit tenter une amortie alors même que cela n’est ni le moment, ni le bon choix.
Le fait que Zverev ne parvient pas à passer un cap n’est pas une bonne nouvelle pour le tennis mondial car finalement il n’a pas l’étoffe d’un 3ème homme qui viendrait de temps en temps bousculer le duo Sinner‐Alcaraz. Et on en aurait besoin pour éviter une forme de lassittude qui devient déjà inquiétante.
Publié le jeudi 26 février 2026 à 09:22