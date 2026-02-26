Les paroles, les expli­ca­tions, les réac­tions que nous offrent Sascha depuis le début de la saison sont toujours pleine d’op­ti­misme alors même que fonda­men­ta­le­ment on sent bien que rien n’a été vrai­ment réglé don son jeu.

S’il évoque une prise de conscience en expli­quant qu’il doit être plus agressif, plus vers l’avant, il semble bien que dès que l’ad­ver­sité se présente à lui comme cette nuit face à Miomir Kecmanovic, l’Allemand retombe dans ses travers, s’im­po­sant des points rallyes sans inten­tion et sans relief. Au final, il s’in­cline presque logi­que­ment au cours d’un match mara­thon qui n’en­flamme personne (3−6, 7–6, 6–7).

No parece que Latinoamérica sea gira para Zverev.



Derrota en segunda ronda para Sascha ante Kecmanovic.



No sé, extraño.



pic.twitter.com/XGYJXwDPLP — José Morón (@jmgmoron) February 26, 2026

D’ailleurs la balle de match résume un peu son approche tennis­tique, on le voit tenter une amortie alors même que cela n’est ni le moment, ni le bon choix.

Le fait que Zverev ne parvient pas à passer un cap n’est pas une bonne nouvelle pour le tennis mondial car fina­le­ment il n’a pas l’étoffe d’un 3ème homme qui vien­drait de temps en temps bous­culer le duo Sinner‐Alcaraz. Et on en aurait besoin pour éviter une forme de lassit­tude qui devient déjà inquiétante.