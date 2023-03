Non tête de série à Acapulco, Matteo qui est sur le retour ne manque pas d’am­bi­tions et d’énergie notam­ment parce que physi­que­ment il se sent bien. Du coup, il pense pouvoir aller au bout au Mexique.

« Au cours des trois dernières années, mon clas­se­ment était diffé­rent de celui que j’ai main­te­nant, mais au final, la confiance que j’ai acquise au cours de cette période n’a pas disparu, elle est toujours là. Je sens que je peux gagner ce tournoi. Je sens que chaque fois que j’entre sur le court, je peux gagner le match, je sais très bien ce que j’ai fait ces années‐là et les résul­tats sont là. Le tennis est comme ça, on peut monter comme on peut descendre, heureu­se­ment, ces dernières saisons, j’ai plus monté que descendu. Ne pas être tête de série n’est pas une bonne nouvelle, mais je pense que personne ne voulait jouer contre moi au premier tour. L’année dernière, j’ai été absent pendant trois mois et quand je suis revenu, j’ai gagné beau­coup de matches sur gazon, c’est quelque chose que j’ai en moi et je l’uti­lise maintenant ».