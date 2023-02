On connait bien Geoffrey, et il est certain qu’au moment où l’on écrit ces lignes il doit être dévasté.

Parti au Mexique pour tenter de se quali­fier pour le grand tableau après avoir failli remporter son premier match sur le circuit à Marseille face à Cressy, le trico­lore a sombré (0−6, 6–4, 6–4) face à Jacopo Berrettini, le frère de Matteo, âgé de 24 ans et seule­ment 852ème au clas­se­ment ATP.

On rappelle que Jacopo avait obtenu une invi­ta­tion pour les quali­fi­ca­tions comme l’avait exigé Matteo lors­qu’il a décidé de venir au tournoi.

Jacopo peut donc remer­cier son frère car il s’agit du plus bel exploit de sa carrière.

Pour « Geoff », on est certain qu’il va rebondir très vite.