Battu lors de ses trois finales sur le circuit prin­cipal, Alejandro Davidovich Fokina reste à la recherche de son premier titre en carrière. L’Espagnol de 25 ans s’est incliné face à Tomas Machac en finale de l’ATP 500 d’Acapulco : 7–6(6), 6–2.

Alejandro Davidovich Fokina to Machac after losing in Acapulco final :



“Congratulations for your 1st title. I don’t know how you feel right now. I never won a title. But for sure it feels amazing. Congrats to you & your team.”



Foki is now 0–3 in finals.. but he’ll lift an ATP… pic.twitter.com/OoZIrTpr0i