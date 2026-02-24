C’est déjà l’une des grosses surprises de la semaine sur le circuit ATP.
Alors qu’il restait sur un titre à Rotterdam, Alex de Minaur s’est incliné dès le premier tour à Acapulco au Mexique face au 103e joueur mondial, l’Américain Patrick Kypson : 6–1, 6–7(4), 7–6(4), en 2h41 de jeu.
The Demon SLAYER 😈— Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2026
World No. 103 Patrick Kypson STUNS two‐time Acapulco champion De Minaur 6–1 6–7 7–6 to secure the biggest win of his career !#AMT2026 pic.twitter.com/J8umnq73b5
« C’est incroyable. Tout était important. Je devais bien servir. Je devais bien retourner. J’ai frappé très fort avec mon coup droit. Heureusement, j’ai réussi à faire tout cela pendant assez longtemps. Garder son sang‐froid ne me vient pas naturellement. C’est probablement l’une des choses les plus difficiles dans ce sport, garder la tête froide », a réagit Kypson au micro de l’ATP après sa victoire.
Publié le mardi 24 février 2026 à 10:29