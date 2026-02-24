Accueil ATP ATP - Acapulco

De Minaur (6e mondial) tombe de très haut, son adver­saire est choqué : « L’une des choses les plus diffi­ciles dans ce sport, c’est de garder la tête froide »

Par
Baptiste Mulatier
-
178
United 2026 - Sydney - 02/01/2026 -

C’est déjà l’une des grosses surprises de la semaine sur le circuit ATP. 

Alors qu’il restait sur un titre à Rotterdam, Alex de Minaur s’est incliné dès le premier tour à Acapulco au Mexique face au 103e joueur mondial, l’Américain Patrick Kypson : 6–1, 6–7(4), 7–6(4), en 2h41 de jeu. 

« C’est incroyable. Tout était impor­tant. Je devais bien servir. Je devais bien retourner. J’ai frappé très fort avec mon coup droit. Heureusement, j’ai réussi à faire tout cela pendant assez long­temps. Garder son sang‐froid ne me vient pas natu­rel­le­ment. C’est proba­ble­ment l’une des choses les plus diffi­ciles dans ce sport, garder la tête froide », a réagit Kypson au micro de l’ATP après sa victoire. 

Publié le mardi 24 février 2026 à 10:29

