C’est déjà l’une des grosses surprises de la semaine sur le circuit ATP.

Alors qu’il restait sur un titre à Rotterdam, Alex de Minaur s’est incliné dès le premier tour à Acapulco au Mexique face au 103e joueur mondial, l’Américain Patrick Kypson : 6–1, 6–7(4), 7–6(4), en 2h41 de jeu.

The Demon SLAYER 😈



World No. 103 Patrick Kypson STUNS two‐time Acapulco cham­pion De Minaur 6–1 6–7 7–6 to secure the biggest win of his career !#AMT2026 pic.twitter.com/J8umnq73b5 — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2026

« C’est incroyable. Tout était impor­tant. Je devais bien servir. Je devais bien retourner. J’ai frappé très fort avec mon coup droit. Heureusement, j’ai réussi à faire tout cela pendant assez long­temps. Garder son sang‐froid ne me vient pas natu­rel­le­ment. C’est proba­ble­ment l’une des choses les plus diffi­ciles dans ce sport, garder la tête froide », a réagit Kypson au micro de l’ATP après sa victoire.