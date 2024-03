Lors de la remise des prix, Alex de Minaur a proposé un hommage très poignant à son adver­saire du jour le Norvégien Casper Rudd qu’il a dominé en deux manches (6−4, 6–4) conser­vant son titre à Acapulco. Pour l’Australien, Casper est un vrai pilier du tour car tout le monde l’apprécie.

« Je veux dire à Casper des choses formi­dables, non seule­ment cette semaine, la semaine dernière, non seule­ment pour le tennis que vous jouez… mais aussi pour le type de compé­ti­teur et de joueur que vous êtes. Vous êtes très respecté sur le circuit pour vos valeurs et la façon dont vous concourez chaque semaine. C’est quelque chose que j’ad­mire vrai­ment chez toi. Bravo à votre équipe. Ce n’est pas facile. Vous avez travaillé dur, les gars. Merci pour ce super match. Je vous souhaite bonne chance pour le reste de l’année »