Quelques mois après s’être séparé de Jamie Delgado puis de Daniel Vallverdu, son entraîneur pendant huit ans, Grigor Dimitrov a commencé une collaboration avec l’ancien numéro 3 mondial et finaliste de Wimbledon 2002, David Nalbandian, et aussi avec l’ancien 19e mondial, Xavier Malisse.
Depuis Acapulco, où il va affronter Terence Atmane au premier tour, le Bulgare s’est exprimé au micro de l’ATP sur sa nouvelle équipe.
« Je les connaissais séparément, et cela aide aussi quand on a joué contre eux plusieurs fois. C’est agréable de pouvoir s’identifier à quelqu’un contre qui on a joué. Ils ont pris leur retraite il y a plus de 10 ans, mais ce n’est pas si lointain. Au début, lorsque j’ai discuté avec eux, nous avons vraiment commencé à voir les choses de la même manière et j’ai pu m’identifier à eux en termes de timing de leur carrière, de blessures, de stratégie de jeu, de réflexions, etc. D’une certaine manière, cela s’est fait très naturellement. Pour l’instant, nous sommes encore en train de trouver nos marques, car c’est très nouveau pour nous tous, mais nous savons très clairement ce qu’il faut faire et comment nous voulons aborder le jeu. »
Publié le mardi 24 février 2026 à 09:55