Accueil ATP ATP - Acapulco

Dimitrov sur ses nouveaux coachs, bien connus sur le circuit : « Ils n’ont pas pris leur retraite il y a si longtemps »

Par
Baptiste Mulatier
-
155

Quelques mois après s’être séparé de Jamie Delgado puis de Daniel Vallverdu, son entraî­neur pendant huit ans, Grigor Dimitrov a commencé une colla­bo­ra­tion avec l’ancien numéro 3 mondial et fina­liste de Wimbledon 2002, David Nalbandian, et aussi avec l’an­cien 19e mondial, Xavier Malisse. 

Depuis Acapulco, où il va affronter Terence Atmane au premier tour, le Bulgare s’est exprimé au micro de l’ATP sur sa nouvelle équipe. 

« Je les connais­sais sépa­ré­ment, et cela aide aussi quand on a joué contre eux plusieurs fois. C’est agréable de pouvoir s’iden­ti­fier à quel­qu’un contre qui on a joué. Ils ont pris leur retraite il y a plus de 10 ans, mais ce n’est pas si loin­tain. Au début, lorsque j’ai discuté avec eux, nous avons vrai­ment commencé à voir les choses de la même manière et j’ai pu m’iden­ti­fier à eux en termes de timing de leur carrière, de bles­sures, de stra­tégie de jeu, de réflexions, etc. D’une certaine manière, cela s’est fait très natu­rel­le­ment. Pour l’ins­tant, nous sommes encore en train de trouver nos marques, car c’est très nouveau pour nous tous, mais nous savons très clai­re­ment ce qu’il faut faire et comment nous voulons aborder le jeu. »

Publié le mardi 24 février 2026 à 09:55

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.