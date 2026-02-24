Quelques mois après s’être séparé de Jamie Delgado puis de Daniel Vallverdu, son entraî­neur pendant huit ans, Grigor Dimitrov a commencé une colla­bo­ra­tion avec l’ancien numéro 3 mondial et fina­liste de Wimbledon 2002, David Nalbandian, et aussi avec l’an­cien 19e mondial, Xavier Malisse.

Depuis Acapulco, où il va affronter Terence Atmane au premier tour, le Bulgare s’est exprimé au micro de l’ATP sur sa nouvelle équipe.

« Je les connais­sais sépa­ré­ment, et cela aide aussi quand on a joué contre eux plusieurs fois. C’est agréable de pouvoir s’iden­ti­fier à quel­qu’un contre qui on a joué. Ils ont pris leur retraite il y a plus de 10 ans, mais ce n’est pas si loin­tain. Au début, lorsque j’ai discuté avec eux, nous avons vrai­ment commencé à voir les choses de la même manière et j’ai pu m’iden­ti­fier à eux en termes de timing de leur carrière, de bles­sures, de stra­tégie de jeu, de réflexions, etc. D’une certaine manière, cela s’est fait très natu­rel­le­ment. Pour l’ins­tant, nous sommes encore en train de trouver nos marques, car c’est très nouveau pour nous tous, mais nous savons très clai­re­ment ce qu’il faut faire et comment nous voulons aborder le jeu. »