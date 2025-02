Après deux élimi­na­tions précoces à Buenos Aires et Rio, Alexander Zverev n’a pas fait mieux cette nuit en sortant dès le deuxième tour de l’ATP 500 d’Acapulco, au Mexique, battu par le jeune Learner Tien.

Et alors qu’il aurait norma­le­ment dû se rendre en confé­rence de presse après la rencontre, le joueur alle­mand a volon­tai­re­ment zappé cette obli­ga­tion comme le rapporte le jour­na­liste améri­cain ci‐dessous.

Zverev should be getting a fine also today to add to his woes.



He was announced pre‐match for a win‐or‐lose press confe­rence but instead walked straight out of the ATP 500 Acapulco stadium and into a car to ride away into the night, while Tien was still on court. pic.twitter.com/epsaAstI5N