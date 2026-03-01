Battu cette nuit en finale de l’ATP 500 d’Acapulco par un impressionnant Flavio Cobolli, Frances Tiafoe vient d’intégrer un classement peu glorieux.
En effet, l’Américain est devenu à cette occasion le sixième joueur de l’histoire avec le plus faible ratio de finales remportées parmi les joueurs en ayant disputé au moins dix sur le circuit principal depuis la création de l’ATP, en 1990.
S’il reste encore loin de Julien Benneteau et de ses fameuses 10 défaites en autant de finales, l’actuel 28e joueur mondial a malgré tout concédé sa huitième défaite sur la dernière marche d’un tournoi, pour trois titres.
- 0% : Julien Benneteau (0÷10)
- 15% : Jarkko Nieminen (2÷13)
- 20% : Olivier Rochus (2÷10)
- 20% : Byron Black (2÷10)
- 25% : Xavier Malisse (3÷12)
- 27% : Frances Tiafoe (3÷11)
- 27% : Jose Acasuso (3÷11)
- 27% : Mario Ancic (3÷11)
- 29% : Diego Schwartzman (4÷14)
- 29% : Marcos Baghdatis (4÷14)
- 29% : Cédric Pioline (5÷17)
Publié le dimanche 1 mars 2026 à 17:37