Accueil ATP ATP - Acapulco

Encore battu en finale, Frances Tiafoe intègre un clas­se­ment cruel

Par
Thomas S
-
175

Battu cette nuit en finale de l’ATP 500 d’Acapulco par un impres­sion­nant Flavio Cobolli, Frances Tiafoe vient d’in­té­grer un clas­se­ment peu glorieux.

En effet, l’Américain est devenu à cette occa­sion le sixième joueur de l’his­toire avec le plus faible ratio de finales rempor­tées parmi les joueurs en ayant disputé au moins dix sur le circuit prin­cipal depuis la créa­tion de l’ATP, en 1990. 

S’il reste encore loin de Julien Benneteau et de ses fameuses 10 défaites en autant de finales, l’ac­tuel 28e joueur mondial a malgré tout concédé sa huitième défaite sur la dernière marche d’un tournoi, pour trois titres. 

  • 0% : Julien Benneteau (0÷10)
  • 15% : Jarkko Nieminen (2÷13)
  • 20% : Olivier Rochus (2÷10)
  • 20% : Byron Black (2÷10)
  • 25% : Xavier Malisse (3÷12)
  • 27% : Frances Tiafoe (3÷11)
  • 27% : Jose Acasuso (3÷11)
  • 27% : Mario Ancic (3÷11)
  • 29% : Diego Schwartzman (4÷14)
  • 29% : Marcos Baghdatis (4÷14)
  • 29% : Cédric Pioline (5÷17)

Publié le dimanche 1 mars 2026 à 17:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.