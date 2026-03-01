Battu cette nuit en finale de l’ATP 500 d’Acapulco par un impres­sion­nant Flavio Cobolli, Frances Tiafoe vient d’in­té­grer un clas­se­ment peu glorieux.

En effet, l’Américain est devenu à cette occa­sion le sixième joueur de l’his­toire avec le plus faible ratio de finales rempor­tées parmi les joueurs en ayant disputé au moins dix sur le circuit prin­cipal depuis la créa­tion de l’ATP, en 1990.

S’il reste encore loin de Julien Benneteau et de ses fameuses 10 défaites en autant de finales, l’ac­tuel 28e joueur mondial a malgré tout concédé sa huitième défaite sur la dernière marche d’un tournoi, pour trois titres.

📊 Les plus faibles ratios de finales rempor­tées parmi les joueurs ayant disputé au moins 10 finales sur le circuit prin­cipal (1990−2026) :

▪️ 0% : Julien Benneteau 🇫🇷 (0÷10)

▪️ 15% : Jarkko Nieminen 🇫🇮 (2÷13)

▪️ 20% : Olivier Rochus 🇧🇪 (2÷10)

▪️ 20% : Byron Black 🇿🇼 (2÷10)

▪️… pic.twitter.com/htow87RJtW — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 1, 2026

