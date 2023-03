Alors que Feliciano Lopez prendra sa retraite à l’issue de la saison 2023, l’Espagnol, wild card au Mexique, est tombé avec les honneurs cette nuit face à Frances Tiafoe après un match de très bonne facture : 2–6, 6–7(6).

Conscient de vivre ses dernières heures sur le circuit, Feli s’est dit fier de sa pres­ta­tion.« Je n’au­rais pas pu avoir une meilleure expé­rience de tout ce qui s’est passé ici ces jours‐ci. J’ai gagné mon premier match après un an, je me sens très chan­ceux, c’est la meilleure façon de dire au revoir au tennis, en jouant contre les meilleurs du monde et être compé­titif. Je voulais profiter de ce moment et pour cela je devais être en forme, montrer un bon niveau. »