Interrogé lors de son média day à Acapulco, le Canadien est revenu sur un moment clé de sa carrière lorsqu’il avait été sparring partner d’un certain Roger Federer : « Je me souviens d’une formation que j’ai eue à Dubaï, il y a trois ans avec Roger Federer. Ce fut une grande expérience, il a été l’un des premiers joueurs que j’ai commencé à observer depuis mon enfance, cela a beaucoup aidé à faire évoluer le tennis à un autre niveau. Il m’a conseillé d’être patient, de me donner du temps, de bien faire les choses. Ce n’était pas spécial non plus, mais quelqu’un comme lui me le dise, je l’ai pris comme un privilège, je n’oublierai jamais ses conseils »