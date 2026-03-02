Alors qu’il avait mal commencé la saison, avec quatre défaites en cinq matchs, quelques semaines après avoir été le héros italien lors de la dernière Coupe Davis, Flavio Cobolli vient d’enchaîner une demi‐finale à Delray Beach et un titre à Acapulco.
À 23 ans, le 20e joueur mondial a remporté le troisième titre de sa carrière grâce à sa victoire contre Frances Tiafoe en finale de l’ATP 500 mexicain : 7–6(4), 6–4, en 2h11 de jeu.
15e mondial ce lundi, l’Italien a évoqué sa progression dans des propos rapportés par Ubitennis.
« La victoire en Coupe Davis m’a beaucoup aidé. Tout d’abord parce que, comme je l’ai dit à maintes reprises, gagner avec l’équipe nationale était mon rêve depuis enfant, et ensuite parce que cela m’a fait comprendre beaucoup de choses. Tout d’abord, j’ai compris que j’étais un joueur plus difficile à affronter, et ensuite que je pouvais jouer sur toutes les surfaces. On m’a toujours dit que je gagnerai rien sur dur. Au final, avant ce titre, j’avais réalisé mes meilleurs matchs sur dur indoor. Contre Jannik Sinner, par exemple, où j’ai très bien joué en huitièmes de finale à Vienne, même si j’ai finalement été battu. Je me suis beaucoup amusé dans ce match (contre Sinner), je suis plus conscient, j’ai faim, et ce qui est très important à mes yeux, c’est que j’aime de plus en plus cette vie, même quand je dois faire face à des difficultés. »
Publié le lundi 2 mars 2026 à 13:20