Alors qu’il avait mal commencé la saison, avec quatre défaites en cinq matchs, quelques semaines après avoir été le héros italien lors de la dernière Coupe Davis, Flavio Cobolli vient d’enchaîner une demi‐finale à Delray Beach et un titre à Acapulco.

À 23 ans, le 20e joueur mondial a remporté le troi­sième titre de sa carrière grâce à sa victoire contre Frances Tiafoe en finale de l’ATP 500 mexi­cain : 7–6(4), 6–4, en 2h11 de jeu.

15e mondial ce lundi, l’Italien a évoqué sa progres­sion dans des propos rapportés par Ubitennis.

« La victoire en Coupe Davis m’a beau­coup aidé. Tout d’abord parce que, comme je l’ai dit à maintes reprises, gagner avec l’équipe natio­nale était mon rêve depuis enfant, et ensuite parce que cela m’a fait comprendre beau­coup de choses. Tout d’abord, j’ai compris que j’étais un joueur plus diffi­cile à affronter, et ensuite que je pouvais jouer sur toutes les surfaces. On m’a toujours dit que je gagnerai rien sur dur. Au final, avant ce titre, j’avais réalisé mes meilleurs matchs sur dur indoor. Contre Jannik Sinner, par exemple, où j’ai très bien joué en huitièmes de finale à Vienne, même si j’ai fina­le­ment été battu. Je me suis beau­coup amusé dans ce match (contre Sinner), je suis plus conscient, j’ai faim, et ce qui est très impor­tant à mes yeux, c’est que j’aime de plus en plus cette vie, même quand je dois faire face à des difficultés. »