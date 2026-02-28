Depuis Acapulco, où il s’est qualifié pour la finale de l’ATP 500 mexicain grâce notamment à sa victoire en trois sets contre Miomir Kecmanovic (7−6, 3–6, 6–4), Flavio Cobolli n’a pas tari d’éloges à l’égard de Grigor Dimitrov, avec qui il a joué en double cette semaine.
« C’est l’un de mes joueurs préférés sur le circuit. Je lui demande toujours d’être mon entraîneur quand il arrêtera de jouer, car il est très sympa. Il essaie de m’aider quand il le peut, donc c’est très agréable de l’avoir sur le circuit », a déclaré le 20e joueur mondial dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
En finale contre Frances Tiafoe, l’Italien de 23 ans tentera de remporter son troisième titre sur le circuit principal après Bucarest et Hambourg en 2025.
