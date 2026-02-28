Depuis Acapulco, où il s’est qualifié pour la finale de l’ATP 500 mexi­cain grâce notam­ment à sa victoire en trois sets contre Miomir Kecmanovic (7−6, 3–6, 6–4), Flavio Cobolli n’a pas tari d’éloges à l’égard de Grigor Dimitrov, avec qui il a joué en double cette semaine.

« C’est l’un de mes joueurs préférés sur le circuit. Je lui demande toujours d’être mon entraî­neur quand il arrê­tera de jouer, car il est très sympa. Il essaie de m’aider quand il le peut, donc c’est très agréable de l’avoir sur le circuit », a déclaré le 20e joueur mondial dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

En finale contre Frances Tiafoe, l’Italien de 23 ans tentera de remporter son troi­sième titre sur le circuit prin­cipal après Bucarest et Hambourg en 2025.