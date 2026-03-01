Alors qu’il avait mal commencé la saison, avec quatre défaites en cinq matchs, quelques semaines après avoir été le héros italien lors de la dernière Coupe Davis, Flavio Cobolli vient d’en­chaîner une demi‐finale à Delray Beach et un titre à Acapulco.

À 23 ans, le 20e joueur mondial a remporté le troi­sième titre de sa carrière grâce à sa victoire contre Frances Tiafoe en finale de l’ATP 500 mexi­cain : 7–6(4), 6–4, en 2h11 de jeu.

« Quand j’étais enfant, je rêvais de ce moment. Pour ce genre de tournoi, jouer sur le court central avec des gens qui m’en­cou­ragent. Je suis très fier, non seule­ment pour moi, mais aussi pour les personnes qui travaillent pour moi : mon père, ma famille, le reste de mon équipe. Ils m’ont beau­coup aidé. Je pense que je le mérite pour le travail que j’ac­com­plis en dehors du court. Après les défaites, je travaille à nouveau sur le court et je veux juste dire que je suis très fier de moi. C’était un super match aujourd’hui, je pense que c’était le meilleur du tournoi pour moi. Je n’avais jamais battu Frances Tiafoe avant aujourd’hui, donc je suis très heureux », s’est réjoui Cobolli au micro de l’ATP après son sacre.

La magia di Flavio 👌



The moment @cobollifla became the third Italian man to earn two or more 500‐level titles ! #AMT2026 pic.twitter.com/eckC7T43As — Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2026

Cobolli avait perdu ses deux duels contre Tiafoe, à Delray Beach en 2024 et à Washington en 2025.

Ce lundi, il s’ins­tal­lera au 15e rang mondial, son meilleur classement.