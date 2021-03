Vainqueur de Schwartzman, Lorenzo Musetti a confirmé son talent. D’ailleurs le « parrain » du tennis trans­alpin croit en lui comme l’a expliqué Lorenzo : « Fabio est très gentil avec moi, aujourd’hui on s’est échauffé ensemble, on est amis et il est allé me ​​voir jouer pendant un moment, c’était impor­tant pour moi. Nous sommes amis et nous sommes proches, je suis heureux de pouvoir apprendre de lui ». Pour Fabio, Lorenzo va devenir un ténor : « D’ici quelques petites années, nous aurons de grandes attentes et Lorenzo sera très fort. Sa victoire face à Diego sur le central est un vrai un signe impor­tant. Cela signifie qu’il grandit, qu’il progresse, et ce n’est pas fini »